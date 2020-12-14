Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، چوق خارقه بر معجزهِٔ قدرتِ صمدانيه و بر أعجوبهِٔ خلقتدر. Nurdan Katreler İnsan, çok harika bir mu’cize-i kudret-i Samedâniye ve bir acube-i hilkattir. Şuâlar, s. 243

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