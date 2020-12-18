Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سرمايه‌سى بر جزئى جزءِ إختيارى و فقرِ مطلق بر إنسانه، آخرته ايمان نه درجه قوّتلى و كافى و وافى بر خزينه. Nurdan Katreler Sermayesi bir cüz’î cüz-i ihtiyârî ve fakr-ı mutlak bir insana, ahirete iman ne derece kuvvetli ve kâfi ve vâfi bir hazine. Şuâlar, s. 246

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