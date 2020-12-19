Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آخرته ايمان بر مدارِ سعادت و لذّت، بر مدارِ إستمداد، بر مرجع و دنيانڭ حدسز غملرينه قارشى بر مدارِ تسلّيدر. Nurdan Katreler Ahirete iman bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdad, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı tesellidir. Şuâlar, s. 246

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