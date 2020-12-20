Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نوعِ إنسانڭ درتدن برينى تشكيل ايدن چوجقلر، آخرت ايمانيله إنسانجه ياشايه‌بيليرلر و إنسانيتڭ إستعدادلرينى طاشييه‌بيليرلر. Nurdan Katreler Nev-i insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidadlarını taşıyabilirler. Şuâlar, s. 248

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