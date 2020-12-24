Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مراق ايتمه‌يڭز، سزڭ أبدى بر گنجلگڭز وار، گله‌جك. و پارلاق بر حيات و نهايتسز بر عمر سزى بكله‌يور. Nurdan Katreler Merak etmeyiniz! Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek. Ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Şuâlar, s. 248

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