Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ إحتياجات ديللريله خالقنه قارشى دعالرينڭ و تشكّراتنڭ أڭ كثرتلى تخملرى ينه جسمانيتده‌در. Nurdan Katreler Beşerin ihtiyacat dilleriyle Hâlık’ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Şualar, s. 200

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