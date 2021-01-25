Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، كائنات كتابِ كبيرينڭ بر نوع قرائتيدر. Nurdan Katreler Kur’ân, kâinat kitab-ı kebîrinin bir nevi kıraatidir. Şuâlar, s. 218

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