Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون فنالقلر و گناهلر و شرلرڭ مايه‌سى و أساسلرى عدمدر، تخريبدر. صورةً وجودڭ آلتنده، عدم و بوزمق صاقليدر. Nurdan Katreler Bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mâyesi ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır. Şuâlar, s. 223

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