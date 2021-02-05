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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Nurdan Katreler

05 Şubat 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهٔ النورده‌كى بتون ميزانلر و موازنه‌لر، ايمانڭ سعادتِ دنيويه‌يه و اُخرويه‌يه مدار ميوه‌لرينى بيان ايدرلر.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur’daki bütün mizanlar ve muvazeneler, imanın saadet-i dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler.

Şuâlar, s. 228

 

 

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