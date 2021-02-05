Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهٔ النورده‌كى بتون ميزانلر و موازنه‌لر، ايمانڭ سعادتِ دنيويه‌يه و اُخرويه‌يه مدار ميوه‌لرينى بيان ايدرلر. Nurdan Katreler Risale-i Nur’daki bütün mizanlar ve muvazeneler, imanın saadet-i dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Şuâlar, s. 228

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