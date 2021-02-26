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26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

26 Şubat 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أوت بز بر جمعيتز و اويله بر جمعيتمز وار كه، هر عصرده اوچ يوز أللي ميليون داخل منسوبلري وار.

Nurdan Katreler

Evet; biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda üç yüz elli milyon dahil mensupları var.

Şuâlar, s. 243

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