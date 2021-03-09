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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

Nurdan Katreler

09 Mart 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهِٔ نور [...] كفرِ مطلقى قيرديغى ايچون، كفرِ مطلقڭ آلتى اولان آنارشيلگى و اوستى اولان إستبدادِ مطلقى، أساسيله بوزار، ردّ ايدر.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur [...] küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı, esasıyla bozar, reddeder.

Şuâlar, s. 252

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