Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر حادثه‌ده ايكى سبب وار: برى ظاهريدر كه إنسانلر اوڭا گوره حكم ايدرلر، چوق دفعه ظلم ايدرلر. برى ده حقيقيدر كه قدرِ إلٰهى اوڭا گوره حكم ايدر. Nurdan Katreler Her hâdisede iki sebep var: Biri, zâhirîdir ki, insanlar ona göre hükmederler; çok defa zulmederler. Biri de hakikattir ki, kader-i İlâhî ona göre hükmeder... Şualar, s. 268

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