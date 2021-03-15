Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عزيز، صدّيق قارداشلرم! سزڭ ثبات و متانتڭز، ماصونلرڭ و منافقلرڭ بتون پلانلرينى عقيم بيراقييور. Nurdan Katreler Aziz, sıddık kardeşlerim! Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akim bırakıyor. Şuâlar, s. 269

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