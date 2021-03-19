Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نورڭ مسلكِ أساسى، إخلاصِ تام و تركِ أنانيت و زحمتلرده رحمتى و ألملرده باقى لذّتلرى حسّ ايدوب آرامق... Nurdan Katreler Risale-i Nur’un meslek-i esası, ihlâs-ı tam ve terk-i enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâkî lezzetleri hissedip aramak... Şuâlar, s. 269

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