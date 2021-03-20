Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ملّتى سَوييورلر ايسه، محبوسلرى رسالهِٔ نور شاكردلريله گوروشديرسونلر. تا بر آيده، بلكه بر گونده، بر سنه‌دن زياده تربيه آلسينلر. Nurdan Katreler Milleti seviyorlar ise, mahpusları Risale-i Nur şakirdleriyle görüştürsünler. Tâ bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Şuâlar, s. 273

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