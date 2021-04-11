Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دگل يالڭز دنيا حياتنى، بلكه لزوم اولسه اُخروى حياتمى و سعادتمى دخى أهلِ ايمانڭ رسالهِٔ نور ايله سعادتلرى ايچون فدا ايتمگى نفسم ده قبول ايدييور. Nurdan Katreler Değil yalnız dünya hayatını, belki lüzum olsa uhrevî hayatımı ve saadetimi dahi ehl-i imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor. Şualar, s. 289

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