Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وحدتِ مسئله جهتيله تام بر تسانده شدّتله محتاجز. صيقنتيدن گلن گوجنمكلر و تيتيزلكلر و إعتراضلر، بزم پريشانيتمزى ايكيلشديرر. Nurdan Katreler Vahdet-i mesele cihetiyle, tam bir tesanüde şiddetle muhtacız. Sıkıntıdan gelen gücenmekler ve titizlikler ve itirazlar, bizim perişaniyetimizi ikileştirir. Şuâlar, s. 291

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