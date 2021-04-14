Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مناقشه‌سز بر مشورت ايديڭز... صاقين صاقين بربريڭزڭ قصورينه باقمايڭ؛ حدّت يرنده حرمت ايديڭز، إعتراض يرنده يارديم ايديڭز. Nurdan Katreler Münakaşasız bir meşveret ediniz... Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın; hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Şuâlar, s. 291-292

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