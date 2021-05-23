Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إمكانات، مدارِ مسئوليت اولاماز. يوقسه هركس بر آدمى ئولديره‌بيلير دييه، هركسى بو إمكانات ايله محكمه‌يه ويرمك لازم گلير. Nurdan Katreler İmkânat, medar-ı mes’uliyet olamaz. Yoksa herkes bir adamı öldürebilir diye, herkesi bu imkânat ile mahkemeye vermek lâzım gelir. Şuâlar, s. 332

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.