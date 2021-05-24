Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نورله مبارزه ايديلمز، او مغلوب اولماز. يگرمى سنه‌در أڭ معنّد فيلسوفلرى صوصديرييور. ايمان حقيقتلرينى گونش گبى گوسترييور. Nurdan Katreler Risale-i Nur’la mübareze edilmez; o mağlûp olmaz. Yirmi senedir en muannid feylesofları susturuyor. İman hakikatlerini güneş gibi gösteriyor. Şuâlar, s. 333

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