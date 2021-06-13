Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ مهمّ، أڭ لزوملى، أڭ سلامتلى اولان ايمانه خدمت جهتنى ترجيح ايتدم. Nurdan Katreler En mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Şuâlar, s. 398

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