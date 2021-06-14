Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانسزلق باشقه شيلره بڭزه‌مييور. ظلمده، فسقده، كبائرده برر منحوس لذّتِ شيطانيه بولونه‌بيلير. فقط ايمانسزلقده هيچ بر جهتِ لذّت يوق. Nurdan Katreler İmansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet-i lezzet yok. Şuâlar, s. 398

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