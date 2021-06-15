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15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Nurdan Katreler

15 Haziran 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ايمانسزلق باشقه شيلره بڭزه‌مييور. ظلمده، فسقده، كبائرده برر منحوس لذّتِ شيطانيه بولونه‌بيلير. فقط ايمانسزلقده هيچ بر جهتِ لذّت يوق.

Nurdan Katreler

İmansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet-i lezzet yok.

Şuâlar, s. 398

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