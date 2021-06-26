Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زوالِ لذّت ألم اولديغى گبى، زوالِ ألم دخى لذّتدر. Nurdan Katreler Zeval-i lezzet elem olduğu gibi, zeval-i elem dahi lezzettir. Şuâlar, s. 412

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