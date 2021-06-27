Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بيچاره گنجلرڭ چوق ورطه‌لرى وار كه؛ أڭ طاتلى حياتنى أڭ آجى و آجينه‌جق بر حياته چويرييورلر. Nurdan Katreler Bîçare gençlerin çok vartaları var ki; en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Şuâlar, s. 413

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