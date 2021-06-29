Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم، أهلِ ايمان حقّنده إعدامِ أبديدن ترخيص تذكره‌سنه چوريلديگنى، حقيقتِ قرآنيه ايله رسالهِٔ نور گونش گبى گوسترمش. Nurdan Katreler Ölüm, ehl-i iman hakkında idam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrildiğini, hakikat-i Kur’âniye ile Risale-i Nur güneş gibi göstermiş. Şuâlar, s. 414

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