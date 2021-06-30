Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقى ذوق و ألمسز لذّت و كدرسز سَوينج و حياتده‌كى سعادت يالڭز ايمانده‌در و ايمان حقيقتلرى دائره‌سنده بولونور. Nurdan Katreler Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Şuâlar, s. 414

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