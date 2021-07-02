Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيوى بر لذّتده چوق ألملر وار. بر اوزوم دانه‌سى يديرر، اون طوقات وورور؛ حياتڭ لذّتنى قاچيرر. Nurdan Katreler Dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur; hayatın lezzetini kaçırır. Şuâlar, s. 414

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