Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صيقنتيلره صبر ايچنده شكر ايتملىيز. عملمزڭ مقبوليتنه بر علامت و قدسى مجاهده‌مزڭ إمتحاننده تام بر شهادتنامه آلمامزه بر أماره‌در. Nurdan Katreler Sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. Amelimizin makbuliyetine bir alâmet ve kudsî mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetname almamıza bir emaredir. Şuâlar, s. 415

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