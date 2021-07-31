Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورڭ پك أهمّيتلى، تأثيرلى درسلرى و معارضلره كندينى اوقوتديرماسى، أهمّيتلى بر فتوحاتِ نوريه‌در. Nurdan Katreler Nurun pek ehemmiyetli, tesirli dersleri ve muarızlara kendini okutturması, ehemmiyetli bir fütuhat-ı Nuriyedir. Şuâlar, s. 439

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