Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عاقل اودر كه، فرحلى و گوزل شيلرله مشغول اولوب، چركين، صيقنتيلى شيلره أهمّيت ويرمز، شكوا و مراق يرنده شكر ايدر، سَوينير. Nurdan Katreler Âkıl odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Şuâlar, s. 440

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