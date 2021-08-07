07 Ağustos 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
مادام جزئى بر يبانيلكدن دشمنلريمز إستفادهيه چاليشدقلرينى بيلييورسڭز، چابوق باريشڭز. معناسز، چوق ضررلى نازلانمقدن واز گچڭز.
Nurdan Katreler
Madem cüz’î bir yabanîlikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz.
Şuâlar, s. 442
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