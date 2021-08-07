Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام جزئى بر يبانيلكدن دشمنلريمز إستفاده‌يه چاليشدقلرينى بيلييورسڭز، چابوق باريشڭز. معناسز، چوق ضررلى نازلانمقدن واز گچڭز. Nurdan Katreler Madem cüz’î bir yabanîlikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Şuâlar, s. 442

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