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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

09 Ağustos 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

مراق ايتمه‌يڭز، بز عنايت آلتنده‌يز. ظاهرًا زحمتلر آلتنده رحمتلر وار.

Nurdan Katreler

Merak etmeyiniz, biz inayet altındayız. Zâhiren zahmetler altında rahmetler var.

Şuâlar, s. 444

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