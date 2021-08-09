Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مراق ايتمه‌يڭز، بز عنايت آلتنده‌يز. ظاهرًا زحمتلر آلتنده رحمتلر وار. Nurdan Katreler Merak etmeyiniz, biz inayet altındayız. Zâhiren zahmetler altında rahmetler var. Şuâlar, s. 444

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