Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر عصر مأيوسيت وقتنده، قوّهِٔ معنويه‌سنى تأييد ايده‌جك بر نوع مهدىيه وياخود مهدينڭ اونلرڭ إمدادينه او وقتده گلمك إحتمالنه محتاجدر. Nurdan Katreler Her bir asır, me’yusiyet vaktinde kuvve-i maneviyesini teyid edecek bir nevi mehdîye veyahut Mehdînin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaçtır. Şuâlar, s. 514

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