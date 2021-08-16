Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رحمتِ إلٰهيه ايله هر دورده بلكه هر عصرده بر نوع مهدى، آلِ بيتدن چيقمش، جدّينڭ شريعتنى محافظه و سنّتنى إحيا ايتمش. Nurdan Katreler Rahmet-i İlâhiye ile her devirde, belki her asırda bir nevi mehdî, Âl-i Beyt'ten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Şuâlar, s. 514

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