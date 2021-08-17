17 Ağustos 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بو كائناتده، هر جهتده بر برلك، بر وحدت گورونويور.
Nurdan Katreler
Bu kâinatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor.
Şuâlar, s. 522
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