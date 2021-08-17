Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو كائناتده، هر جهتده بر برلك، بر وحدت گورونويور. Nurdan Katreler Bu kâinatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor. Şuâlar, s. 522

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