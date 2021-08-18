Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات بر منتظم شهر، بر محتشم سراى، بر مجسّم معنيدار كتاب. Nurdan Katreler Kâinat bir muntazam şehir, bir muhteşem saray, bir mücessem manidar kitap. Şuâlar, s. 522

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