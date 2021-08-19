Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده جزئى كلّى، كوچك و بيوك أڭ مكمّل بر إنتظام بولونماسى، شكسز و قطعى بر صورتده شريكلرڭ محاليتنه و معدوميتنه دلالت ايدر. Nurdan Katreler Her şeyde cüz’î küllî, küçük ve büyük en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat’î bir surette şeriklerin muhaliyetine ve ma’dumiyetine delâlet eder. Şualar, s. 522

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