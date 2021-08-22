Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طاغلر، ذيحياته و إنسانه لازم اولان بتون معدنلرى، علاجلرى و حياته لازم شيلرى طاشييور و برينڭ أمريله و تدبيريله غايت مكمّل بر خزينه، بر آنبار. Nurdan Katreler Dağlar zîhayata ve insana lâzım olan bütün madenleri, ilâçları ve hayata lâzım şeyleri taşıyor ve birinin emriyle ve tedbiriyle gayet mükemmel bir hazine, bir ambar. Şualar, s. 525

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