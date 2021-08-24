Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بهارده، ذيحياتدن اوچ يوز بيڭ نوع و چشيد چشيد طرزلرده و حدسز أفرادى بولونان بر اوردوىِ سبحانى، روىِ زمينده إحيا ايديلييور. Nurdan Katreler Her baharda zîhayattan üç yüz bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve hadsiz efradı bulunan bir ordu-yu Sübhanî, rû-yi zeminde ihya ediliyor. Şuâlar, s. 522

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