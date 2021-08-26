Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جهنّمڭ بر آنبارى، شرلرى و چركينلرى و كفرلرى محصول ويرن و شر اولان عدمدن گلن و خير اولان وجود عالملرينى تلويث ايدن پيس مادّه‌لر، طائفه‌لردر. Nurdan Katreler Cehennemin bir ambarı, şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan ademden gelen ve hayır olan vücud âlemlerini telvis eden pis maddeler, taifelerdir. Şuâlar, s. 526

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