Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تخملرڭ آناختارلرى ألنده بولونان بر متصرّفِ حكيم، بر چكردگڭ قپوجغنى "اويان!" أمريله و إراده آناختاريله تام ميزانِ نظامله آچار. Nurdan Katreler Tohumların anahtarları elinde bulunan bir Mutasarrıf-ı Hakîm, bir çekirdeğin kapıcığını “Uyan!” emriyle ve irade anahtarıyla tam mizan-ı nizamla açar. Şuâlar, s. 526

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