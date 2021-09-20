Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جوشن الكبير مناجاتى ايچنده‌كى حقيقتلر و تام تامنه ربّنه قارشى توصيفلر، محمّدڭ (عصم) رسالتنه و حقّانيتنه شهادت ايدر. Nurdan Katreler Cevşenü’l-Kebîr münacatı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammed’in (asm) risaletine ve hakkaniyetine şehadet eder. Şuâlar, s. 544

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