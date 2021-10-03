Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقتده هم أجل معيّن و مقدّردر، هم رزق هركسه گوره بر تعيّن ايچنده مقدّرات دفترنده قيد ايديلمشدر. Nurdan Katreler Hakikatte hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir taayyün içinde mukadderat defterinde kayıt edilmiştir. Şualar, s. 564

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