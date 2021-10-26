Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حسّياتِ إنسانيه عقل و فكره غلبه ايتديگندن أهلِ سفاهتى سفاهتدن قورتارمانڭ چارهِٔ يگانه‌سى، عين لذّتنده ألمى گوستروب حسّنى مغلوب ايتمكدر. Nurdan Katreler Hissiyat-ı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi, aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlûp etmektir. Şuâlar, s. 583

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