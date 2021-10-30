Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمان جنّتڭ بر معنوى چكردگى و كفر ايسه جهنّم زقّومنڭ بر تخمى. Nurdan Katreler İman Cennetin bir manevî çekirdeği ve küfür ise Cehennem zakkumunun bir tohumu. Şuâlar, s. 586

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