"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

30 Ekim 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ايمان جنّتڭ بر معنوى چكردگى و كفر ايسه جهنّم زقّومنڭ بر تخمى.

Nurdan Katreler

İman Cennetin bir manevî çekirdeği ve küfür ise Cehennem zakkumunun bir tohumu.

Şuâlar, s. 586

 

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor

    Suudi Arabistan ile Lübnan arasında kriz: Büyükelçi geri çağrıldı, ithalat durduruldu

    Merkel: Türkiye göç sorunuyla ilgili desteklenmeli

    Son 24 saatte 24409 vaka gözlemlenirken 209 kişi daha vefat etti

    6 zincir markete 2,7 milyar lira ceza

    Kars ve Ardahan'da kar yağışı gözlemlendi

    COP26 İklim Zirvesi Glasgow'da yapılacak: '1 milyar kişi iklim mültecisi olabilir'

    Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Öztürk'ten iklim değişikliği uyarısı

    Dünya G20'ye odaklandı

    İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor

    AB'den İsrail'e bir çağrı daha: Yasa dışı yerleşimleri durdur

    İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti: 5 davada 29 sanık yargılanıyor

    ABD'den Çin'e karşı Tayvan adımı

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir

    Hekim göçü önlenemiyor

    AKP sebep, enflasyon sonuç

    Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

    Hak kullanımı istisna oldu

    Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

    Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Kriz” hangi tâvizlerle ötelendi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Menderes’e mektubundan kardeşlik ve hukuk mesajları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Mahir Yenemuk da rahmetli oldu
    Risale-i Nur'dan

    Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değil
    Mehmet ÇETİN

    Şimdiye uğrayarak geçmişe giden ben
    Ahmet BATTAL

    Veteriner adaleti figürünkinden iyidir
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık (5) ve Fuat Sezgin
    Ayla AĞRAK

    Öyle bir Nebi ki
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişi zekât bağışlarını kontrol edemez!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.