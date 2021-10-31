Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بز مفلس اولديغمز حالده، غايت زنگين بر مجوهرات دكّاننڭ دلاّلى و بر خدمتجيسى اولمشز. Nurdan Katreler Biz müflis olduğumuz halde, gayet zengin bir mücevherat dükkânının dellâlı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Şuâlar, s. 589

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