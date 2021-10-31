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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Nurdan Katreler

31 Ekim 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بز مفلس اولديغمز حالده، غايت زنگين بر مجوهرات دكّاننڭ دلاّلى و بر خدمتجيسى اولمشز.

Nurdan Katreler

Biz müflis olduğumuz halde, gayet zengin bir mücevherat dükkânının dellâlı ve bir hizmetçisi olmuşuz.

Şuâlar, s. 589

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