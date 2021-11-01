Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فاطرِ حكيم، عنصرِ هوايى كلمه‌لرڭ برق گبى إنتشارلرينه و تكثّرلرينه بر مزرعه و بر واسطه ياپمش. Nurdan Katreler Fâtır-ı Hakîm, unsur-u havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekessürlerine bir mezraa ve bir vasıta yapmış. Şuâlar, s. 590

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