Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور طوغريدن طوغرىيه قرآنڭ باهر بر برهانى و قوّتلى بر تفسيرى و پارلاق بر لمعهِٔ إعجازِ معنويسيدر. Nurdan Katreler Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’caz-ı manevîsidir. Şuâlar, s. 591

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