Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيبِ قلوب اولان قرآنِ حكيمڭ فيضندن و ضياسندن إقتباس اولونان رسالة النور، بنم چوق تجربه‌لرمله عموم معنوى دردلريمه شفا اولدي. Nurdan Katreler Tabib-i kulûb olan Kur’ân-ı Hakîm’in feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risaletü’n-Nur, benim çok tecrübelerimle umum manevî dertlerime şifa oldu. Şuâlar, s. 608

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.